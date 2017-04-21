МИД Черногории обвинил Россию в ведении информационной войны

В Черногории считают российские заявления частью кампании по противодействию вступлению страны в НАТО.
Министерство подчеркивает, что целью России является противодействие вступлению Черногории в НАТО. При этом, черногорское министерство отмечает, что нет никаких оснований говорить о враждебном отношении к российским предпринимателям и туристам в Черногории.заявила про "всплеск антироссийской истерии" в Черногории, который вызван решениями Подгорицы присоединится к НАТО, а также вместе с Евросоюзом ввести санкции по отношению к России. В министерстве попросили своих граждан учитывать отношения между странами при поездке в Черногорию.
Ранее министерство иностранных дел России пожаловалось, что США втягивают Черногорию в НАТО "без учета реального мнения народа этой балканской страны". При этом министерство считает, что членство страны в НАТО противоречит ее интересам и несет угрозу стабильности на Балканах и в Европе в целом.ZN.UA