МИД Черногории обвинил Россию в ведении информационной войны

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В Черногории считают российские заявления частью кампании по противодействию вступлению страны в НАТО.

Черногория раскритиковала заявления РФ про «антироссийскую истерию» Путеводитель по Черногории

Министерство иностранных дел Черногории опубликовало заявление по поводу слов представителей России о нагнетании "антироссийской истерии" в стране. Черногорское министерство называет эти заявления манипуляцией, которая является частью информационной войны Москвы против Подгорицы.

Министерство подчеркивает, что целью России является противодействие вступлению Черногории в НАТО. При этом, черногорское министерство отмечает, что нет никаких оснований говорить о враждебном отношении к российским предпринимателям и туристам в Черногории.

Ранее сообщалось, что представитель министерства иностранных дел России, который вызван решениями Подгорицы присоединится к НАТО, а также вместе с Евросоюзом ввести санкции по отношению к России. В министерстве попросили своих граждан учитывать отношения между странами при поездке в Черногорию.

Ранее министерство иностранных дел России пожаловалось, что США втягивают Черногорию в НАТО "без учета реального мнения народа этой балканской страны". При этом министерство считает, что членство страны в НАТО противоречит ее интересам и несет угрозу стабильности на Балканах и в Европе в целом.