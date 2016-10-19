МИД Бельгии вызовет посла России из-за обвинений в бомбардировках Алеппо

В минобороны Бельгии опровергли обвинения России.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выразил недоумение по поводу обвинений со стороны России в бомбардировках мирного населения Сирии ВВС Бельгии.

"Министр сказал, что пригласит российского посла для объяснений", - сообщил пресс-секретарь МИД Дидье Вандерхассельт в Брюсселе.

Вандерхассельт добавил, что министр обороны Бельгии Стивен Вандерпут опроверг тот факт, что военные самолеты Бельгии были в указанные дни в соответствующем районе Сирии.

Вандерхассельт также подчеркнул, что министру иностранных дел Бельгии непонятно, почему такие заявления делаются без проверки фактов и консультаций.

Напомним, Минобороны России заявило, что истребители F-16 бельгийских ВВС нанесли 18 октября авиаудар в районе провинции Алеппо в Сирии. В результате бомбардировки, по данным Минобороны РФ, погибли шесть человек, также якобы были разрушены два жилых дома.