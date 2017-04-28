МИД Австрии высказался о пересечении Турцией "красной линии" и невозможности ее вступления в ЕС

Курц предлагает продолжить контакты с Турцией, но отказать ей в членстве в ЕС.
Министр добавил, что Турция в последнее время значительно отдалилась от европейских ценностей. Подобную позицию выразили и министры других стран. Министр иностранных дел Люксембурга считает, что Европе стоит попрощаться с демократической Турцией и готовиться к переговорам с уже другой страной.
Министры Латвии и Венгрии высказались за продолжение сотрудничества с Турцией, поскольку от нее зависит безопасность Евросоюза.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.Европейская правда