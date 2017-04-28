МИД Австрии высказался о пересечении Турцией "красной линии" и невозможности ее вступления в ЕС

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Курц предлагает продолжить контакты с Турцией, но отказать ей в членстве в ЕС.

Себастиан Курц говорит, что Турция отдалилась от европейских ценностей

Министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц во время встречи министров иностранных дел Евросоюза на Мальте заявил про. По словам Курца Евросоюз должен продолжить контакты с Турцией, однако отказать ей в членстве в союзе, передает " Европейская правда ".

Министр добавил, что Турция в последнее время значительно отдалилась от европейских ценностей. Подобную позицию выразили и министры других стран. Министр иностранных дел Люксембурга считает, что Европе стоит попрощаться с демократической Турцией и готовиться к переговорам с уже другой страной.

Министры Латвии и Венгрии высказались за продолжение сотрудничества с Турцией, поскольку от нее зависит безопасность Евросоюза.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.