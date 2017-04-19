Международный суд ООН отказал в временных мерах против России по иску Украины о терроризме

Сегодня Международный суд ООН объявил промежуточное решение по иску Украины против России.

Суд ООН отказал в временных мерах против России. International Court of Justice

Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма в Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. Об этом стало извесно во времясегодня, 19 апреля.

В частности, суд решил, что, согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал представитель суда Ронни Абрахам.

Он отметил, что Украина должна была доказать, что временные меры, о которых она просит, остановят причинение невозобновляемого вреда. Кроме того, Киев не сумел доказать умышленность действий России.

"Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств", - сказал представитель суда, имея в виду перечисление денег так называемым "ДНР" и "ЛНР" со стороны России.

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.