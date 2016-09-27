Международные следователи подтвердят причастность России или ее боевиков к уничтожению MH17 – The Guardian

Группа следователей, которая расследует обстоятельства падения малайзийского "Боинга 777" в Донбассе, завтра обнародует свои выводы.

Завтра международная следственная группа обнародует свои выводы относительно того, кто же сбил малазийский "Боинг 777".

Международное уголовное расследование падения малайзийского, вероятно, придет к выводу, что самолет был сбит выстрелом из системы "Бук" с территории, которую захватили пророссийские боевики на Востоке Украины.

Об этом сегодня пишет The Guardian, напоминая, что Совместная следственная группа во главе с Нидерландами собирала доказательства для возможного суда и представит свои выводы завтра. Нидерландская полиция и прокуроры сотрудничали в этом деле со своими коллегами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

"Согласно сообщениям источников в дипломатических кругах, следователи предоставят точные данные местоположения Google, которые подтвердят, что система "Бук" была расположена на территории боевиков вблизи Снежного", - сообщает издание.

Следователи работали над сценарием, за которым "Бук" был переправлен на территорию Украины с базы российской 53-й ракетной противовоздушной бригады в городе Курск. Его незаконно отправили на украинскую землю в июле 2014 года. Позднее установка была замечена во время отъезда из захваченного Донецка в восточном направлении. 17 июля, прибыв в Снежное, "Бук" был развернут в поле на юге от населенного пункта. Выстрел из него был осуществлен ошибочно из-за того, что авиалайнер перепутали с украинским военным транспортным самолетом. На следующий день "Бук" был отправлен обратно в Россию.

Утверждения следственной группы основаны на спутниковых данных США, многочисленных фото передвижения "Бука" по территории, захваченной пророссийскими боевиками.

"В дипломатических кругах существует распространенное мнение, что этот отчет укажет на причастность пророссийских боевиков или России. Он повлечет скандал", - сказал нидерландский эксперт Роберт ван де Роер.

По его словам, следователи до сих пор не могут назвать точное имя того, кто "нажал кнопку" и запустил ракету. Они знают имена около 20 российских солдат из 53-й бригады в Курске, которые под подозрением. Их имена назвали активисты Bellingcat, которые выследили российскую установку с помощью социальных сетей и данных в открытом доступе.

"Эксперты мне сказали, что нужно три или четыре солдата, чтобы управлять Буком", - добавил Роер.

Нидерландский эксперт также сказал, что сомневается, что российский президент Владимир Путин будет сотрудничать с трибуналом и не будет помогать наказать виновных. Он также назвал подход нидерландского правительства в этом деле очень "бюрократическим".

"Боюсь, что все это закончится так же, как и в случае катастрофы в Локерби", - напомнив, что виновных в уничтожении рейса Pan Am 103 в 1988 году так и не наказали.

В мае 2016 года частная разведовательно-аналитическая организация Stratfor подтвердила появление в Донбассе системы "Бук" из России незадолго до сбития MH17. В частности, спутниковые снимки, сделанные компанией AllSource Analysis, которая выступает партнером американской частной разведки, подтверждают, что конкретная система "Бук" пересек украинскую границу и была в зоне АТО на подконтрольной российским силам территории.

А группа Bellingcat установила "хозяев" "Бука", который сбил MH17. "Бук" номер 332 приписан к 53-й бригаде войск противовоздушной обороны Вооруженных сил России.