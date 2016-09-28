Международные следователи подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17

Причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими сепаратистами.
Стоит напомнить, что команда следователей, осуществляющая уголовное расследование трагедии, состоит из представителей правоохранительных органов Малайзии, Украины, Нидерландов, Бельгии и Австралии. "В общих чертах обнародованный документ подтвердил опубликованные в октябре 2015 г. Выводы Совета безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB), определившего технические причины крушения малайзийского самолета", - говорится в материале "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".
Так, опираясь на опросы свидетелей, перехваты разговоров боевиков, данные радаров, видео из социальных сетей, снимки со спутников, следователи JIT утверждают: причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук". "ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами", - говорится в отчете.
Russische raket is afgeschoten nabij Oekraïense plaatsje Pervomajsk, op dat moment in handen van Oekraïense rebellen https://t.co/a0q0WTMdJn— Maarten van Ast (@Maartenvanast) 28 вересня 2016 р.
Существенное отличие расследования JIT от отчета DSB не только в том, что в нем точно указывается место, откуда была выпущена ракета. Например, следователи голландского Совета безопасности лишь указали на обширный район площадью в 320 кв. км: это территория, ограниченная городом Снежное на севере и поселками Первомайский и Степановка на востоке и юго-востоке. В отчете же Совместной следственной группы также фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно.
Het projectiel is afgevuurd bij Pervomaisky, onder de stad Snitzjne.#MH17onderzoek pic.twitter.com/KW6Rr6SLMH— Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.
В промежуточном отчете не указываются подозреваемые в совершении преступления, хотя и говорится, что к транспортировке ЗРК и ее управлению были причастны около ста человек. "Установление их личностей будет предметом второго этапа расследования JIT. Как и поиск ответа на вопрос, кто дал команду отправить "Бук" и экипаж "отпускников" в нашу страну и приказал выстрелить ракетой по пассажирскому самолету", - говорится в статье.
Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом. Но, по мнению следователей JIT, то, что ЗРК "Бук" прибыл из РФ и затем возвратился назад, не является самодостаточным, чтобы выдвинуть обвинения. Чтобы передать дело в суд, нужно четко определить круг подозреваемых, цепочку подчинения и передачи приказов и т.д.
Nabestaande Dennis Schouten; het belangrijkste is dat het hele Buk-transport naar afvuurlocatie bewijsbaar in beeld is.#MH17onderzoek— Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.
Nabestaande Robby Oehlers vertelt dat er honderd verdachte personen bij justitie in het vizier zijn.#MH17onderzoek— Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.
De Buk-installatie stond op een witte Volvo-dieplader.#MH17onderzoek pic.twitter.com/d9lp474vkU— Jolande vd Graaf (@JolandevdGraaf) 28 вересня 2016 р.
Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".Bellingcat назвали имена вероятно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, в минобороны РФ ответили на отчет Bellingcat и отрицают причастность российских военных к трагедии MH17.
17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.ZN.UA