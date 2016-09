Международные следователи подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17

Голландский прокурор Фред Вестербеке представил в среду, 28 сентября, семьям жертв рейса MH17 промежуточный отчет первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT).

Стоит напомнить, что команда следователей, осуществляющая уголовное расследование трагедии, состоит из представителей правоохранительных органов Малайзии, Украины, Нидерландов, Бельгии и Австралии. "В общих чертах обнародованный документ подтвердил опубликованные в октябре 2015 г. Выводы Совета безопасности Нидерландов (Dutch Safety Board, DSB), определившего технические причины крушения малайзийского самолета", - говорится в материале "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

Так, опираясь на опросы свидетелей, перехваты разговоров боевиков, данные радаров, видео из социальных сетей, снимки со спутников, следователи JIT утверждают: причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук". "ЗРК был установлен на возвышенности поля размером 500 на 600 м близ поселка Первомайский Донецкой области. Как отмечено в отчете, это самое высокое место в радиусе 5 км. Указанная территория в июле 2014 г. контролировалась пророссийскими сепаратистами", - говорится в отчете.

Russische raket is afgeschoten nabij Oekraïense plaatsje Pervomajsk, op dat moment in handen van Oekraïense rebellen https://t.co/a0q0WTMdJn

Существенное отличие расследования JIT от отчета DSB не только в том, что в нем точно указывается место, откуда была выпущена ракета. Например, следователи голландского Совета безопасности лишь указали на обширный район площадью в 320 кв. км: это территория, ограниченная городом Снежное на севере и поселками Первомайский и Степановка на востоке и юго-востоке. В отчете же Совместной следственной группы также фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно.

Het projectiel is afgevuurd bij Pervomaisky, onder de stad Snitzjne. #MH17onderzoek pic.twitter.com/KW6Rr6SLMH

В промежуточном отчете не указываются подозреваемые в совершении преступления, хотя и говорится, что к транспортировке ЗРК и ее управлению были причастны около ста человек. "Установление их личностей будет предметом второго этапа расследования JIT. Как и поиск ответа на вопрос, кто дал команду отправить "Бук" и экипаж "отпускников" в нашу страну и приказал выстрелить ракетой по пассажирскому самолету", - говорится в статье.

Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом. Но, по мнению следователей JIT, то, что ЗРК "Бук" прибыл из РФ и затем возвратился назад, не является самодостаточным, чтобы выдвинуть обвинения. Чтобы передать дело в суд, нужно четко определить круг подозреваемых, цепочку подчинения и передачи приказов и т.д.

Nabestaande Dennis Schouten; het belangrijkste is dat het hele Buk-transport naar afvuurlocatie bewijsbaar in beeld is.#MH17onderzoek