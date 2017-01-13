Международные следователи подозревают Асада в применении химического оружия - Reuters

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Сирийского президента впервые напрямую связали с применением запрещенного арсенала ядовитых веществ.

Асада впервые назвали подозреваемым в применении химического оружия в Сирии. news-front.info

Международные следователи впервые заподозрили сирийского диктатора Башара Асада и его брата в том, что они напрямую причастны к

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, который видели журналисты информационного агентства. В ходе совместного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия ранее было установлено лишь то, какие воинские части участвовали в сбрасывании бомб с хлором в 2014-2015 году. Теперь следователи составили список подозреваемых из 15 высокопоставленных должностных лиц сирийского режима, среди которых президент Башар Асад и его брат Махер. Это указывает на то, что решение о применении запрещенного оружия принималось на самом высоком уровне.

Семья Асад пока не комментирует новые данные, но сирийское правительство отрицает обвинения и подчеркивает, что в обвинениях о причастности правительственных войск к химическим атакам "нет правдивых оснований". Но Дамаск постоянно отрицает применение запрещенного оружия в ходе гражданской войны, которая длится уже 6 лет.

Ранее Совбез ООН обвинил режим Асада в трех химических атаках в Сирии. Доклад подготовлен на основании расследования, которое проводилось ООН совместно с Организацией по запрещению химического оружия в течение 13 месяцев. В докладе сказано, что сирийское правительство применял отравляющий газ для атаки в поселке Кьюминас.

Впервые о применении химического оружия во время сирийского конфликта было заявлено в марте 2013 года. Тогда правительство обвинило в этом повстанцев.