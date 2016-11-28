Более 10 тысяч документов ИГИЛ с планами терактов по всему миру попали в руки международной коалиции

Благодаря полученной информации уже удалось предотвратить теракт во Франции.

Захваченные документы боевиков ИГИЛ позволят избежать новых терактов и жертв по всей Европе

Захваченные вдокументы боевиков, демонстрируют тысячи планов террористов "Исламского государства" атаковать цели в Европе и по всему миру, сообщает Sky News со ссылкой на британского главнокомандующего в регионе.

Десятки тысяч документов и большое количество цифровых данных были захвачены войсками коалиции после изгнания боевиков ИГИЛ из Манбиджа в августе 2016, рассказал генерал-майор Руперт Джонс.

"Если мы хотим сохранить безопасность Великобритании, мы должны иметь дело с ДАЕШ", - подчеркнул он, использовав другое название террористической организации "Исламское государство".

Генерал-майор отметил высокий уровень организации планируемых терактов. По его словам, большая часть их разрабатывалась в Ракке и Манбидже, поэтому освобождение этих городов войсками коалиции было стратегически важным.

"Они были ключевыми центрами внешних операций. Есть огромное количество разведданных, документации, электронных материалов, которые хранились и обрабатывались там, и которые напрямую указывают на планирование атак во всех без исключения странах мира", - заявил Джонс.

В настоящее время британские службы безопасности анализируют полученный материал.

Генерал-майор Джонс отметил возможное поступление новых данных после того, как войска коалиции совместно с курдскими бригадами Пешмарга возьмут оккупированный террористами ИГИЛ Мосул.

"Это будет огромное количество разведданных, и мы должны передать эти данные в руки спецслужб", - добавил он.

"Исламское государство" причастно к терактам по всей Европе, в том числе в Париже, где в ноябре прошлого года погибли 130 человек, и в Брюсселе, где в марте погибли 32 человека.

Полученная военными коалиции информация, уже позволила предотвратить теракт во Франции, запланированный на 1 декабря 2016 года. Французская полиция задержала в Марселе и Страсбурге семерых человек французского, марокканского и афганского происхождения.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев не назвал точную цель террористов, но отметил тот факт, что "нападение, которому помешали, было скоординированным нападением, призванным ударить в нескольких местах одновременно".

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.

В ноябре 2016 года войска коалиции нанесли серьезный удар по боевикам ИГИЛ в районе Ракки и Мосула. Были поражены военные объекты, техника и живая сила боевиков под Абу-Камалем, Раккой и Манбиджем, Кисиком, Бейджи и Кайимом а также в районе Айн-Иссы и Мосула. 22 ноября, силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства"между западной и восточной частями Мосула. 21 ноября, войска правительства страны выбили террористов ИГИЛ из пригородов на востоке Мосула.