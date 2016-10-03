Мэй взяла курс на отказ Британии от единого рынка ЕС – FT

Издание пишет, что об этом свидетельствуют ее недавние слова о "высокой цене" британского суверенитета.

Мэй намекнула, что не собирается соглашаться на свободу передвижения в обмен на доступ к единому рынку ЕС. Number 10/Flickr

Премьер-министр Тереза Мэй собирается завершитьдо 2019 года. Об этом она сказала во время своей первой наиболее обстоятельной речи о Brexit, добавив, что королевство станет "полностью независимым и суверенным" государством. Таким образом, председатель правительства намекнула, что она собирается разорвать связи с единым европейским рынком.

Об этом сегодня пишет Financial Times, напомнив, что во время ежегодной конференции Консервативной партии Мэй уверяла, что Лондон будет настаивать на самостоятельном контроле миграции и отказе от юрисдикции Европейского суда.

В правительстве Мэй возразили, что она решила отказаться от единого рынка, но ЕС считает, что свободное передвижение работников и надзор со стороны единого суда – это столбы, на которых основан единый рынок.

"Похоже, она сказала, что восстановление суверенитета настолько ценное, что она готова заплатить за это даже перед угрозой экономических потрясений", - сказал изданию неназванный дипломат ЕС.

Мэй сказала, что она хочет дать британским компаниям "максимальную свободу торговли и доступ к единому рынку", но не ценой свободного перемещения или подчинения судьям в Люксембурге. Тем временем, она пообещала, что Великобритания воспользуется статье 50 Лиссабонского договора не позднее, чем до конца марта.

Как только этот формальный процесс начнется, у Британии останется два года, чтобы договориться с ЕС о новых отношениях. Мэй надеется добиться определенных предварительных договоренностей с Брюсселем до запуска процедуры. В ЕС позитивно отреагировали на то, что британский премьер собирается завершить Brexit в полном соответствии с правилами союза. Но они отказались проводить "предварительные переговоры" до применения статьи 50.

Тем временем, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что в Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.