Мэй призвала усилить давление на Путина из-за бомбардировок Алеппо

Беспорядочные смертоносные бомбардировки Алеппо российской авиацией недопустимы, считает премьер-министр Великобритании.

Премьер-министр Великобритании считает необходимым остановить того, кто стоит за бомбардировками Алеппо Number 10/Flickr

Давление на президентаВладимира Путина, ответственного за бомбардировки в Сирии, должно быть усилено, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Беатой Шидло, передает The Guardian

"Я думаю, очень важно, чтобы на международном уровне мы оказали давление на Россию и признали ее поведение с точки зрения беспорядочных бомбардировок в Сирии недопустимым", - подчеркнула она.

После двусторонней встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло и членами британского правительства, Тереза Мэй отметила важность международного сотрудничества в вопросах противодействия агрессивной политике России.

"Мы должны признать увеличение российской напористости, и я думаю, что нам важно продолжать сотрудничество для решения этого вопроса. Мы говорили сегодня о его важности в контексте Украины", - отметила премьер-министр Великобритании.

Политик подчеркнула важность продолжения работы в направлении прекращения бомбардировок Алеппо.

"Что касается Сирии, мы хотим работать с режимом, чтобы гарантировать прекращение ужасных беспорядочных бомбардировок, приводящих к гибели мирных жителей", - сказала Мэй.

Комментируя выступление пермьер-министра, Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил о том, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп также будет противостоять Путину, несмотря на его пророссийскую риторику во время избирательной кампании.

"Я думаю, вы должны различать риторику кампании избранного президента Трампа и то, что он делает на практике. На практике любая администрация США всегда противостояла России", - цититрует министра BBC Radio 4.

Он также сообщил о том, каким Великобритания видит дальнейшее сотрудничество с Россией.

"Мы не говорим о том, что нужно прекратить диалог с Россией, но чего точно не следует делать, так это рассматривать Россию в качестве равноправного бизнес-партнера", - добавил Фэллон.

Напомним, на октябрьском саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй винила Москву в совершении "кошмарных зверств". Президент Европарламента Мартин Шульц заявлял, что российские войска в Сирии нарушают международное право, а канцлер Германии Ангела Меркель назвала бомбардировки Алеппо "нечеловеческими".

Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.

В Белом доме назвали "отвратительными" действия РФ и Асада в Алеппо. США потребовали прекратить бомбардировки российской и сирийской авиацией больниц и объектов гражданской инфраструктуры.