Меры США в ответ на хакерские атаки РФ не исключают финансовые санкции против Кремля

Санкции не обязательно будут симметричными и связаны с киберсферой.

США готовят адекватный ответ на хакерские атаки РФ Pixabay

Ответные меры США, которые Вашингтон может предпринять в связи с хакерскими кибератаками со стороны России, допускают возможность введения финансовых санкций, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Способы ответа, которые находятся в распоряжении президента, не ограничены исключительно киберсферой. Есть другие возможности ответить, включая финансовые санкции", - сказал он на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 17 октября.

По его словам, какой бы ответ ни решил дать президент, Вашингтон "точно не будет объявлять о нем заранее", добавил Дж.Эрнест.

Напомним, 7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

Ранее, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.