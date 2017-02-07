Меркель ждет "схватка" с Качиньским - FT

Немецкий канцлер сегодня прибыла с визитом в Варшаву.

Меркель сегодня в Варшаве.

Многие считают ее главным защитником либеральных ценностей ЕС. В нем же видят одну из крупнейших угроз союза.

Две абсолютно противоположные позиции относительно будущего Европы столкнутся сегодня, когда канцлер Германии Ангела Меркель встретится с самым влиятельным политиком в Польше Ярославом Качиньским.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что отношения между Варшавой и Берлином существенно ухудшились с тех пор, как партия "Право и справедливость" Качиньского пришла к власти. Эти полтора года отметились злобной польской критикой в адресс Брюсселя и Берлина.

Меркель под давлением немецких депутатов, которые требуют от нее называть вещи своими именами. В Берлине от нее ждут, что она предупредит Качиньского о вреде его поведения для демократии и польских отношений с европейскими партнерами. В частности, речь идет о сокращении независимости системы юстиции и свободы прессы. Кроме того, ожидается, что она напомнит польскому политику, что отношения Варшавы с ЕС - лучший способ защититься от агрессии России, особенно после начала президентства Дональда Трампа в США, который не очень благосклонно относится к НАТО и Европе.

Издание напоминает, что Качиньский формально не занимает никакой должности в правительстве. Но он позволяет себе диктовать польскую политику как глава крупнейшей партии в парламенте. Он стал самым ярым критиком внутри ЕС. Он хвалил Brexit и победу Трампа как подтверждение его собственного отказа от либерального истеблишмента. Во время встречи с Меркель он будет требовать более равноправных двусторонних отношений и поддержки его призывов к реформированию ЕС.

Во времена правительства от партии "Гражданская платформа" отношения между Польшей и Германией были одними из сильнейших в союзе. Это частично объяснялось тем, что Варшава поддерживала более глубокую интеграцию в рамках ЕС, усиливая влияние Брюсселя. Но Качиньский занял противоположную позицию, осуждая Берлин за предложение распределить беженцев между странами ЕС. Кроме того, он обвинял Берлин в использовании Еврокомиссии для вмешательства во внутреннюю политику Польши.

Вчера Ярослав Качиньский заявил, что с Бандерой Украина в Евросоюз не войдет. При этом Председатель "ПиС" заявил, что украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков". Также Качиньский заявлял, что будущее украинско-польских отношений находится под вопросом через формирование Украиной своей исторической легитимности на основе традиции УПА.