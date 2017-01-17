Меркель заявила о способности Европы определять собственную судьбу в ответ на критику Трампа

В Германии заявления избранного президента США считают крайне противоречивыми.

Меркель прокомментировала громкое заявления Трампа о развале ЕС © European Council

Страны Европы способны самостоятельно определять свою судьбу, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов о новых резонансных заявлениях избранного президента СШАс критикой ЕС и НАТО.

По ее словам, чтобы делать какие-либо серьезные выводы об отношениях Германии с новой администрацией в Вашингтоне, следует сначала дождаться, когда новый президент приступит к исполнению своих обязанностей.

"Я думаю, что судьба европейцев в наших собственных руках", - цитирует слова Меркель российская редакция Deutsche Welle.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мартин Шефер назвал заявления Трампа "мягко говоря, противоречивыми". В немецком дипломатическом ведомстве, при этом, убеждены, что воспринимать всерьез каждое заявление Трампа в интервью или его Twitter было бы ошибкой.

Отвечая на вопрос о критике Трампом НАТО, как устаревшей и непригодной к борьбе с терроризмом организации, руководитель пресс-службы министерства обороны ФРГ Йенс Флосдорф заявил, что значение НАТО в последние годы скорее возросло, в том числе – и в борьбе с ИГ.

Касательно вопроса о неравном вкладе стран Альянса в его оборону, в оборонном ведомстве отметили, что необходимость увеличения доли Германии была ясна еще до выборов в США.

Флосдорф также напомнил, что после терактов 11 сентября в 2001 году, Германия нне колеблясь выполнила союзнические обязательства перед США в рамках НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что другие страны ЕС последуют примеру Великобритании и покинут союз, который он назвал "инструментом Германии".

Также Трамп пригрозил немецким автопроизводителям, пообещав, что они столкнутся с высокими таможенными сборами, если не будут производить свои автомобили на территории США.

Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом.