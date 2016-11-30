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Меркель выступила против переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС – СМИ

30 ноября в 11:26

Ангела Меркель своим заявлением поддержала ноябрьскую резолюцию Европарламента.

Ангела Меркель1
Меркель не хочет видеть Турцию в составе ЕС - СМИ
© European Council
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она против переговоров с Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз, сообщили немецкие СМИ.

Тем самым канцлер поддержала ноябрьскую резолюцию Европарламента, который призвал прекратить переговоры с Турцией о ее присоединении к ЕС в связи с массовыми репрессиями турецкого режима против тех, кого он считает причастным к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что его страна еще надеется на вступление в ЕС, но у нее есть "много других альтернатив", если застопорившийся процесс никуда не приведет. "Мы еще не закрыли вопрос о вступлении в ЕС. Однако никто не должен забывать, что у Турции всегда есть много других альтернатив", - предупредил он.

Как сообщалось, в ответ на резолюцию Европарламента о замораживании переговоров по вступлению Турции в ЕС Эрдоган заявил, что Анкара может открыть для беженцев границы

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Ранее Эрдоган допустил вступление Турции в ШОС вместо ЕС. По его словам, Анкаре было бы "удобнее" работать с Шанхайской пятеркой.

По материалам: Интерфакс
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Тэги переговоры Меркель Эрдоган Евросоюз
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