Меркель выступила против переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС – СМИ

Ангела Меркель своим заявлением поддержала ноябрьскую резолюцию Европарламента.

Меркель не хочет видеть Турцию в составе ЕС - СМИ © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она против переговоров с Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз , сообщили немецкие СМИ.

Тем самым канцлер поддержала ноябрьскую резолюцию Европарламента, который призвал прекратить переговоры с Турцией о ее присоединении к ЕС в связи с массовыми репрессиями турецкого режима против тех, кого он считает причастным к попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что его страна еще надеется на вступление в ЕС, но у нее есть "много других альтернатив", если застопорившийся процесс никуда не приведет. "Мы еще не закрыли вопрос о вступлении в ЕС. Однако никто не должен забывать, что у Турции всегда есть много других альтернатив", - предупредил он.

Как сообщалось, в ответ на резолюцию Европарламента о замораживании переговоров по вступлению Турции в ЕС Эрдоган заявил, что Анкара может открыть для беженцев границы.

Ранее Эрдоган допустил вступление Турции в ШОС вместо ЕС. По его словам, Анкаре было бы "удобнее" работать с Шанхайской пятеркой.