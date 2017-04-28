Меркель встретится с Путиным второго мая в Сочи

Встреча пройдет накануне саммита большой двадцатки.
Меркель встретится с Путиным, чтобы обсудить Украину и Сирию
bundeskanzlerin.de
Немецкая канцлер Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным 2 мая в Сочи. Встреча
произойдет накануне саммита большой двадцатки 7-8 мая, на котором будет присутствовать и американский президент Дональд Трамп, пишет DW
.
Стороны собираются обсудить "актуальные вопросы международной политики", среди которых конфликт в Украине и Сирийская война.
Ранее сообщалось, что представители дипломатических ведомств Украины, Германии, Франции, а также ОБСЕ обсудили подготовку встречи глав МИД нормандского формата
, а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности ситуации в Донбассе. Российская сторона встречу проигнорировала.
Подробнее о перспективах Минского процесса читайте в интервью Павла Климкина ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
По материалам:
Deutsche Welle (Українська редакція)