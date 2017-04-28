Меркель встретится с Путиным второго мая в Сочи

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Встреча пройдет накануне саммита большой двадцатки.

Меркель встретится с Путиным, чтобы обсудить Украину и Сирию bundeskanzlerin.de

Немецкая канцлер Ангела Меркель встретится с российским президентом Владимиром Путиным 2 мая в Сочи.произойдет накануне саммита большой двадцатки 7-8 мая, на котором будет присутствовать и американский президент Дональд Трамп, пишет DW

Стороны собираются обсудить "актуальные вопросы международной политики", среди которых конфликт в Украине и Сирийская война.

Ранее сообщалось, что представители дипломатических ведомств Украины, Германии, Франции, а также ОБСЕ обсудили подготовку встречи, а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности ситуации в Донбассе. Российская сторона встречу проигнорировала.

Подробнее о перспективах Минского процесса читайте в интервью Павла Климкина ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".