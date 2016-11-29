Меркель связала кибератаки на Deutsche Telekom с гибридной стратегией России

Германия не может позволить сбить себя с толку подобными нападениями. Меркель предлагает научиться с этим жить.

Меркель прокомментировала новою кибератаку из России © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила взаимосвязи между кибератаками в ФРГ и российской стратегией "гибридных войн". Такую параллель она провела спустя сутки после массированной хакерской атаки на немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom.

"Подобные кибератаки, а также то, что в том числе и в российской доктрине зовется "гибридной конфронтацией", стало частью повседневной жизни", - сказала Меркель.

По ее мнению, Германия не может позволить "сбить себя с толку" подобными нападениями и должна научиться "с этим жить".

О том, кто конкретно стоит за последней кибератакой, властям ФРГ пока неизвестно, признала канцлер. В то же время она заверила, что немецкие компетентные органы сделают все возможное, чтобы выяснить источник этих атак.

27 и 28 ноября с техническими неполадками в работе роутеров столкнулись по меньшей мере 900 тысяч из 20 миллионов клиентов Deutsche Telekom. Неполадки стали следствием атаки на некоторые порты удаленного администрирования у роутеров, проведенной в мировом масштабе.

Напомним, что в начале октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

В Белом доме не исключают введения против России дополнительных финансовых санкций за кибератаки на государственные и партийные ресурсы США.