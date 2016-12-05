Меркель сожалеет об отставке Ренци

В Берлине говорят, что готовы строить партнерские отношения с новым итальянским правительством.

Меркель обещает следующему правительству Италии сотрудничество и партнерство. DPA

Канцлер Германии Ангела Меркель с сожалением приняла новости о решении премьер-министра Италии Маттео Ренци уйти в отставку после поражения на референдуме по конституционным реформам.

Как сообщает Rzeczpospolita, об этом сказал пресс-секретарь немецкого канцлера Штеффен Зиберт.

Он заметил, что у Меркель были очень хорошие отношения c Ренци, сотрудничество с которым "строилось на взаимном доверии". Также глава немецкого правительства поддерживала намерения итальянского коллеги провести реформы в Италии.

Однако, по словам Зиберта, Берлин относится с большим уважением к результатам итальянского демократического голосования. Он подчеркнул, что Меркель предложит следующем итальянскому правительству "тесное сотрудничество на основе дружбы и партнерства".

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

После объявления результатов премьер-министр Маттео Ренци объявил о своей отставке. Издание Financial Times писало, что после отставки Ренци итальянская политика войдет в период неопределенности. Вероятно, что президент Маттарелла попытается уговорить кого-то из чиновников возглавить правительство, чтобы успокоить рынки как можно скорее. Такой выбор может упасть на министра финансов Пьера Карло Падоана или председателя Сената Пьетро Грассо. Однако, такому решению президента будут сильно сопротивляться лидеры популистских партий, таких как "Движение пяти звезд" и "Северная лига", которые наиболее агрессивно агитировали голосовать против реформ, которые предлагал Ренци.