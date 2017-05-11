Меркель рассказала про готовность Германии повысить расходы на оборону

Таким образом Меркель отреагировала на уклончивую позицию Социал-демократов по этому вопросу.

Меркель подтвердила приверженность Германии своим обязательствам в рамках НАТО © European Council

Немецкая канцлер Ангела Меркель подтвердила намерения Германии повысить своисогласно требованиям НАТО. Такое заявление Меркель стало реакцией на уклончивую позицию по финансовым обязательствам перед НАТО главы Социал-демократов Мартина Шульца, пишет Politico

Меркель также отметила, что такие обязательство взяло на себя все правительство, в которое входят и сами Социал-демократы. Вопрос затрат на оборону является одним из основоположных различий ХДС и СДП перед осенними выборами в Бундестаг.

Ранее про повышение расходов на оборону говорили в Консервативной партии Британии, которая готовится к выборам в июне. Партия Терезы Мэй также акцентирует на повышении затрат на оборону и безопасность.

Накануне днем президент США Дональд Трамп заявил, что"огромную сумму" в обмен на предоставленную военную защиту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил ее за обещание увеличить расходы на оборону.

Подробнее о последствиях переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа читайте в материале Алексея Ижака "Трудный альянс" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".