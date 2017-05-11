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Меркель рассказала про готовность Германии повысить расходы на оборону

11 мая в 16:59

Таким образом Меркель отреагировала на уклончивую позицию Социал-демократов по этому вопросу.

Ангела Меркель1
Меркель подтвердила приверженность Германии своим обязательствам в рамках НАТО
© European Council
Немецкая канцлер Ангела Меркель подтвердила намерения Германии повысить свои расходы на оборону согласно требованиям НАТО. Такое заявление Меркель стало реакцией на уклончивую позицию по финансовым обязательствам перед НАТО главы Социал-демократов Мартина Шульца, пишет Politico.

Меркель также отметила, что такие обязательство взяло на себя все правительство, в которое входят и сами Социал-демократы. Вопрос затрат на оборону является одним из основоположных различий ХДС и СДП перед осенними выборами в Бундестаг.

Ранее про повышение расходов на оборону говорили в Консервативной партии Британии, которая готовится к выборам в июне. Партия Терезы Мэй также акцентирует на повышении затрат на оборону и безопасность.

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Накануне днем президент США Дональд Трамп заявил, что Германия должна Соединенным Штатам и НАТО "огромную сумму" в обмен на предоставленную военную защиту.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил ее за обещание увеличить расходы на оборону.   

Подробнее о последствиях переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа читайте в материале Алексея Ижака "Трудный альянс" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Меркель оборона Германия НАТО расходы
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