Меркель призвала ускорить депортацию беженцев на родину

Канцлер Германии выступает за немедленную отправку домой тех, кому отказали в убежище.

Меркель хочет поскорей отправлять беженцев домой

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку домой беженцев, которым отказали в предоставлении убежища.

Меркель заявила, что необходимо разработать меры, которые позволят отправлять домой мигрантов, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. По ее словам, необходимо предпринять все усилия, чтобы получившие убежище мигранты интегрировались в немецкое общество, в то время как остальные должны покинуть страну, передает русская служба Би-би-си.

Меркель призвала немецие миграционные власти действовать быстрее, поскольку атака на рождественскую ярмарку в Берлине требует "срочных действий, верных действий", сказала канецлер, заявив, что "мы не должны застрять в обещаниях".

Меркель также назвала оправданными действия немецкой полиции в Кельне, которая в новогоднюю ночь не допускала в центр города выходцев из стран Северной Африки.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20:00 по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

23 декабря в Милане подозреваемый Анис Амри был застрелен итальянскими полицейскими.