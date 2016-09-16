Меркель признала ситуацию в ЕС "критической"

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Проблемы Евросоюза после Brexit невозможно решить в рамках одного саммита, отметила канцлер Германии.

Меркель констатировала «критическую ситуацию» в ЕС после Brexit news-front.info

Европейский союз находится в критической ситуации, и его проблемы невозможно решить при помощи одной встречи, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 16 сентября, по прибытии на саммит ЕС в Братиславе.

"Суть в том, чтобы не просто ожидать решения европейских проблем от одного саммита - мы находимся в критической ситуации,​ - но демонстрировать через действия, что мы можем быть лучше", - цитирует ее слова агенство Reuters.

Накануне, 15 сентября, президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что ЕС находится в "драматической ситуации". Он также посетовал, что Еврозоюз впервые собирается в Братиславе без покинувшей его Великобритании.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер использовал свое ежегодное обращение к союзу, чтобы указать на болезненный раскол внутри ЕС, который появился из-за проблемы наплыва иммигрантов. Он также призвал столицы на протяжении следующих 12 месяцев найти способ вдохнуть новый смысл в европейский проект после Brexit.

Очередной саммит ЕС открылся в столице Словакии сегодня, 16 сентября. Участие в нем принимают лидеры всех стран союза, кроме Великобритании, которая медленно готовится покинуть блок. Накануне саммита министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отметил, что для возрождения ЕС нужно прекратить постоянный обмен обвинениями. Вместо этого он предлагает странам-участницам начать прислушиваться друг к другу и составить четкий план действий на ближайшие месяцы.