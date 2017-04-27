Меркель предостерегла британцев от их иллюзий по поводу результатов Brexit

Канцлер подчеркнула, что третьи страны не могут иметь тех же преимуществ, что и страны ЕС.

Меркель призвала Британию не строить иллюзий по поводу заключения договора с ЕС до выхода из союза © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла британцев от их иллюзий по поводу результатов. По словам Меркель, Британия не сможет договариваться про новое соглашение с Евросоюзом пока она не завершила процесс выхода, сообщает Reuters

Канцлер подчеркнула, что третьи страны, которой и будет являться Британия, не могут иметь тех же преференций и прав, что и страны Евросоюза.

Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".