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Меркель предостерегла британцев от их иллюзий по поводу результатов Brexit

27 апреля в 12:09

Канцлер подчеркнула, что третьи страны не могут иметь тех же преимуществ, что и страны ЕС.

Ангела Меркель1
Меркель призвала Британию не строить иллюзий по поводу заключения договора с ЕС до выхода из союза
© European Council
Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла британцев от их иллюзий по поводу результатов выхода Британии из Евросоюза. По словам Меркель, Британия не сможет договариваться про новое соглашение с Евросоюзом пока она не завершила процесс выхода, сообщает Reuters.

Канцлер подчеркнула, что третьи страны, которой и будет являться Британия, не могут иметь тех же преференций и прав, что и страны Евросоюза.

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Накануне премьер-министра Тереза Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока. По словам Мэй, после референдума о выходе королевства из Евросоюза, Британии необходима определенность, стабильность и сильное руководство.

Как писало ZN.UA, прошлогодний референдум о членстве Великобритании в ЕС по праву претендует на роль одного из главных общеевропейских событий последнего времени. Подробнее читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евросоюз Британия Германия
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