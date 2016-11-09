Меркель предложила Трампу сотрудничество на основе демократических ценностей

Свобода, уважение прав и достоинства людей — именно на основе этих принципов Берлин хотел бы сотрудничать с Вашингтоном.

Меркель поздравила Трампа © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и призвала к продолжению сотрудничества на основе общих демократических ценностей.

Меркель напомнила о том, что Германию и США объединяют такие ценности, как демократия, свобода, уважение прав и достоинства людей, передает Deutsche Welle.

"На этом основании я предлагаю будущему президенту США сотрудничество. Это основа немецкой внешней политики", - сказала Меркель на брифинге в Берлине в среду, 9 ноября.

Она отметила, что хотела бы, чтобы Германия и США продолжили сотрудничество с целью решения экономических и социальных вопросов в мире, изменения климата, борьбы с терроризмом, болезнями и голодом.

Как сообщалось, несмотря на все скандальные заявления о иммигрантах, мусульманах и женщинах, которые обидели многих американцев, Дональд Трамп победил на выборах и получил необходимые 270 электоральных голосов.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

Однако эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.