Меркель пожелала немцам сохранять оптимизм, несмотря на теракты

Канцлер считает, что демократия и европейские ценности смогут победить терроризм.
Меркель заявила, что правительство Германии правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения.
"Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи. При этом она высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии", - сообщает DW cо ссылкой на обращение Меркель, которое будет транслироваться на немецких телеканалах сегодня, 31 декабря.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".Deutsche Welle (Русская редакция)