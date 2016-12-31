Меркель пожелала немцам сохранять оптимизм, несмотря на теракты

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Канцлер считает, что демократия и европейские ценности смогут победить терроризм.

Меркель пообещала немцам безопасность © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель записал новогоднее обращение, в котором пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, невзирая на существующие угрозы. Она отметила, что сильнее терроризма должны стать общеевропейские ценности и демократия.

Меркель заявила, что правительство Германии правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

"Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи. При этом она высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии", - сообщает DW cо ссылкой на обращение Меркель, которое будет транслироваться на немецких телеканалах сегодня, 31 декабря.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".