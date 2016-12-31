Топ Новости
<
>

Меркель пожелала немцам сохранять оптимизм, несмотря на теракты

31 декабря в 02:17

Канцлер считает, что демократия и европейские ценности смогут победить терроризм.

Меркель
Меркель пообещала немцам безопасность
© European Council
Канцлер Германии Ангела Меркель записал новогоднее обращение, в котором пожелала жителям Германии сохранять оптимизм, невзирая на существующие угрозы. Она отметила, что сильнее терроризма должны стать общеевропейские ценности и демократия.

Меркель заявила, что правительство Германии правительство примет все необходимые политические и законодательные меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

"Меркель назвала прискорбной и отвратительной причастность беженцев к нескольким терактам в ФРГ в уходящем году, что стало издевкой не только над готовностью немцев помогать нуждающимся, но и над теми людьми, которые действительно нуждаются в этой помощи. При этом она высказалась в поддержку своей миграционной политики. Напомнив об ужасных разрушениях в Алеппо, она назвала важной и правильной ту защиту, которую Германия дает беженцам из Сирии", - сообщает DW cо ссылкой на обращение Меркель, которое будет транслироваться на немецких телеканалах сегодня, 31 декабря. 

Читайте также: Меркель по-прежнему остается самым популярным политиком Германии – опрос

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
Читайте также
Тэги Меркель Германия терроризм демократия теракт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости