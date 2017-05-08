Меркель пообещала помочь Макрону с реформами во Франции - Rzeczpospolita

По ее словам, нового президента ждут серьезные внутриэкономические вызовы.

Меркель заверила, что готова помочь новому президенту Франции в проведении реформ. © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что готова помочь новому президентупровести реальные реформы и достичь серьезного экономического продвижения вперед, в котором страна остро нуждается.

"Франции нужны конкретные победы. Будущее французское правительство должно продемонстрировать результаты в борьбе с безработицей, в ускорении экономического роста, а также в интеграции общества", - цитирует Rzeczpospolita слова Меркель.

Она добавила, что немецкое правительство "всегда готово" помочь. На вопрос журналистов, с чем именно Берлин готов помочь Парижу, Меркель ответила, что хочет дождаться предложений с французской стороны, "чтобы понять, где существуют общие точки зрения".

Евродепутат и представитель партии "Демократическое движение" Сильви Гулар тоже рассказала журналистам, что Макрон совершит свой первый визит в роли президента Франции именно в Германию. Хотя не исключено, что сначала он посетит французских военных, которые ведут службу "за рубежом", о чем Макрон говорил во время избирательной кампании.

Тем временем Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".