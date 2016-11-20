Меркель будет в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера - Reuters

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Лидер ХДС возглавляет немецкое правительство уже 11 лет.

Меркель намерена повторить рекорд Гельмута Колля © European Council

Федеральный канцлер Германиив ближайшее воскресенье, 20 ноября, подтвердит намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на выборах в 2017 году.

Таким образом, она поставит точку в дискуссиях о том, покинет ли свой пост одна из самых влиятельных женщин в мире, которые продолжались около месяца, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что позиции партии Меркель "Христианско-демократический союз" несколько ослабли на фоне миграционного кризиса. В то же время, возросла популярность правой политсилы "Альтернатива для Германии", которая выступает за закрытие границ для мигрантов.

Если Меркель удастся остаться канцлером еще на четыре года, срок ее пребывания на должности составит 16 лет – столько же, сколько возглавлял правительство бывший лидер ХДС Гельмут Колль, который был канцлером с 1982 по 1998 годы.

Как сообщалось, 16 ноября депутат Бундестага Норберт Реттген заявил, что Меркель намерена в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера.

Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.