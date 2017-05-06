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Меркель поддержала двойную стратегию в отношении России

6 мая в 18:59

При этом она против распределения зон ответственности внутри НАТО на североамериканскую и европейскую.

Ангела Меркель1
Меркель считает, что России необходимо демонстрировать силу и готовность к диалогу.
© European Council
В отношении России необходимо демонстрировать силу и одновременно готовность к диалогу. Об этом сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении, сообщает Deutsche Welle.

При этом она добавила, что такая стратегия нужна, учитывая новую ситуацию с безопасностью в Европе. Ведь аннексия Крыма и вторжение России на Восток Украины вызвали обеспокоенность Польши и стран Балтии. А тем временем, ситуация в Молдове вызывает тревогу Румынии и Болгарии.

По словам Меркель, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировал на поведение России, направив войска в страны Балтии.

"Германия всегда очень внимательно следит за тем, чтобы с одной стороны демонстрировать готовность защищать всю территорию альянса, а с другой - не обрывать переговоров с Россией", - сказала Меркель.

Она также отметила, что выступает против идеи распределить между союзниками сферы ответственности таким образом, чтобы за безопасность Северной Америки отвечали США и Канада, а за безопасность Европы - только европейские страны.

"Мы должны иметь возможность действовать сообща, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры", - подчеркнула она.

Напомним, что недавно канцлер Ангел Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи в Москве она подчеркнула, что выборы в ОРДЛО состоятся только после передачи Украине контроля над границей. Она подчеркнула, что если этого еще не достигли, то это не означает, что можно забыть про существующие договоренности.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Россия Меркель Германия НАТО
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1 комментарий
  • Erik Ti Сегодня, 20:03 Госпожа Меркель демонстрация силы было ни один раз и последний раз это демонстрация закончилось "рейхстагом" где на обломках стены расписался простой служивый "Рядовой" Иван. Продолжайте в том же духе. История всегда повторяется это как в театре только игроки меняются. Ответить Цитировать Пожаловаться
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