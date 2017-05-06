Меркель поддержала двойную стратегию в отношении России

При этом она против распределения зон ответственности внутри НАТО на североамериканскую и европейскую.
При этом она добавила, что такая стратегия нужна, учитывая новую ситуацию с безопасностью в Европе. Ведь аннексия Крыма и вторжение России на Восток Украины вызвали обеспокоенность Польши и стран Балтии. А тем временем, ситуация в Молдове вызывает тревогу Румынии и Болгарии.
По словам Меркель, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировал на поведение России, направив войска в страны Балтии.
"Германия всегда очень внимательно следит за тем, чтобы с одной стороны демонстрировать готовность защищать всю территорию альянса, а с другой - не обрывать переговоров с Россией", - сказала Меркель.
Она также отметила, что выступает против идеи распределить между союзниками сферы ответственности таким образом, чтобы за безопасность Северной Америки отвечали США и Канада, а за безопасность Европы - только европейские страны.
"Мы должны иметь возможность действовать сообща, мы должны иметь возможность проводить совместные маневры", - подчеркнула она.
Напомним, что недавно канцлер Ангел Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи в Москве она подчеркнула, что выборы в ОРДЛО состоятся только после передачи Украине контроля над границей. Она подчеркнула, что если этого еще не достигли, то это не означает, что можно забыть про существующие договоренности.Deutsche Welle (Русская редакция)