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Меркель ответила своим сопартийцам на критику в адрес НАТО

1 декабря в 10:47

Отсутствие реакции на действия РФ в Украине не заставит Кремль уважать Европу, заявила канцлер.

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Меркель не разделяет мнения некоторых своих сопартийцев об агрессивном характере расширения НАТО
Corepics / Depositphotos
Североатлантический Альянс не ищет себе врагов и не желает конфронтации с Россией, но должен адекватно реагировать на действия РФ в Украине, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает Украинская редакция Deutsche Welle, соответствующее заявление Меркель сделала на партийном мероприятии в Мюнстере, в ответ на заявление одного из своих сопартийцев по "Христианско-демократическому союзу" о том, что НАТО является агрессивным блоком.

Канцлер посоветовала критику обратить внимание на положение стран Балтии, которые чувствуют "угрозу с востока", являясь членами НАТО и ЕС. По ее словам, отсутствие реакции Запада на действия РФ в Украине не вызовет "значительного уважения".

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Меркель указала на то, что Европа должна защищать принцип самоопределения стран в своей внешней политике.

Ранее Financial Times писало, что Меркель пообещала отстаивать открытость, свободную торговлю и противостоять популизму вроде того, которого придерживается победитель на выборах в США Дональд Трамп.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Меркель НАТО Европа
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