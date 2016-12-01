Меркель ответила своим сопартийцам на критику в адрес НАТО

Отсутствие реакции на действия РФ в Украине не заставит Кремль уважать Европу, заявила канцлер.

Меркель не разделяет мнения некоторых своих сопартийцев об агрессивном характере расширения НАТО Corepics / Depositphotos

Североатлантический Альянс не ищет себе врагов и не желает конфронтации с Россией, но должен адекватно реагировать на действия РФ в Украине, заявила федеральный канцлер Германии

Как сообщает Украинская редакция Deutsche Welle, соответствующее заявление Меркель сделала на партийном мероприятии в Мюнстере, в ответ на заявление одного из своих сопартийцев по "Христианско-демократическому союзу" о том, что НАТО является агрессивным блоком.

Канцлер посоветовала критику обратить внимание на положение стран Балтии, которые чувствуют "угрозу с востока", являясь членами НАТО и ЕС. По ее словам, отсутствие реакции Запада на действия РФ в Украине не вызовет "значительного уважения".

Меркель указала на то, что Европа должна защищать принцип самоопределения стран в своей внешней политике.

Ранее Financial Times писало, что Меркель пообещала отстаивать открытость, свободную торговлю и противостоять популизму вроде того, которого придерживается победитель на выборах в США Дональд Трамп.