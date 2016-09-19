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Меркель осталась без большинства в парламенте Берлина

19 сентября в 09:20

СДПГ и ХДС потеряли большинство в парламенте Берлина.

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Обнародованы официальные предварительные результаты выборов в региональный парламент Германии
Corepics / Depositphotos
В столице Германии состоялись выборы в региональный парламент: текущая коалиция социал-демократов и христианских демократов Ангела Меркель теряет большинство. 

Теперь партиям нужно будет договариваться о новых союзах. 

В Берлине в воскресенье, 18 сентября, состоялись выборы в региональный парламент. На 130 депутатских мест претендовали 927 кандидатов из 21 партии. 

Обнародованы официальные предварительные результаты выборов в региональный парламент. СДПГ набирает 21,6% голосов избирателей, ХДС - 17,6%, "Левые" - 15,6%, "зеленые" - 15,2%, АдГ - 14,2%, СвДП - 6,7%.

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В предыдущем составе парламента Берлина были представлены Социал-демократическая партия Германии (СДПГ; 46 мест), Христианско-демократический союз (ХДС; 39), партия "Зеленых" (29), партия "Левых" (19), Пиратская партия (15) и один беспартийный депутат. Судя по предварительным результатам, текущая правящая коалиция социал-демократов и христианских демократов распадается. В общей сложности в парламент проходят шесть партий, и теперь им придется искать новые варианты политических союзов.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги парламент Меркель ХДС Германия выборы
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