Меркель объявила о значительном повышении расходов на оборону в Германии

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

На данный момент Германия тратит 1,2% ВВП на оборону.

Речь идет о более 20 млрд евро дополнительных расходов на оборону в Германии - Меркель Number 10/Flickr

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель объявила о перманентном повышении расходов на оборону. По словам Меркель, речь идет о более 20 млрд евро дополнительных расходов. Оборонный бюджет Германии в 2016 году составляет 34,3 млрд евро, то есть 1,2% от внутреннего валового продукта страны.

Недавно президент США Барак Обама обратил внимание на неравномерность расходов союзниками по НАТО в расходах на оборону. В частности, США тратят на оборону 3,4% ВВП в то время, как большинство других стран НАТО тратят меньше двух процентов - рекомендованного уровня расходов для члена НАТО. "Чтобы с 1,2% подняться до двух процентов, мы должны сильно повышать бюджет (оборонного ведомства. - ред.)", - Сказала Меркель.

На днях правительство Германии предложил расширить участие бундесвера в международной миссии по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, что в сентябре 2014 года страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону. Страны-участницы уже взяли на себя обязательства в течение десяти лет довести расходы на оборону до как минимум 2% от ВВП.

В последнем докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который был опубликован 5 апреля, сообщалось, что в 2015 году мировые расходы на вооружение составили 1,7 трлн долл, что на 1% больше, чем в 2014 году. Мировым лидером по затратам на вооружения остаются США, военный бюджет которых составляет 596 млрд долл. На лидерство США в данном аспекте не повлиял и тот факт, что Вашингтон в прошлом году сократил свои военные расходы 2,4%.

Также аналитики SIPRI отмечают, что в 2015 году на фоне общего снижения военных расходов в странах ЕС на 0,2% страны Центральной Европы нарастили свои военные бюджеты на 13%. Подчеркивается, что данные государства обеспокоены намерениями России после ее действий в Украине.