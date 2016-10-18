Меркель не ждет "чудес" от встречи "Нормандской четверки"

Хотя главной темой разговора будет война в Донбассе, вопрос российских бомбардировок в Сирии также будет поднят.

Меркель не ждет прорыва на завтрашней встрече "Нормандской четверки". novosti-dny.com

Канцлер Германии Ангела Меркель не очень оптимистично настроена в отношении встречи в "Нормандском формате", которая состоится завтра в Берлине с участием лидеров ФРГ, Украины, Франции и России.

При этом, как пишет Deutsche Welle, глава немецкого правительства не ждет большого прогресса как в разговоре об урегулировании войны на Востоке Украины, так и в отношении российских бомбардировок в сирийском Алеппо.

"Наверное, от завтрашней встречи не стоит ожидать чудес. Но всегда необходимо говорить, даже когда взгляды настолько сильно разнятся", - сказала Меркель.

Она также добавила, что из-за "катастрофической" ситуации в Сирии рассматривает все возможные варианты действий, включительно с введением новых санкций. Издание отмечает, что главной темой завтрашней встречи "Нормандской четверки" будет война в Донбассе и подписание "дорожной карты" реализации Минских соглашений. Однако сирийский вопрос в рамках мероприятия также будет поднят.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила о достижении договоренности провести саммит лидеров нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине 19 октября. В Кремле встречу подтвердили.

Перед саммитом лидеров нормандского форма президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркел проведут трехстороннюю встречу, на которой согласуют свои позиции.