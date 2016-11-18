Меркель назвала "невидимыми" шаги по выполнению Минских договоренностей

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Ситуация с безопасностью в последние недели не улучшилась, отметила немецкий канцлер.

Меркель не видит продвижения в выполнении Минских соглашений © European Council

Канцлер Германии Ангела Меркель считает "невидимыми" шаги по выполнению Минских договоренностей.

"Мы хотим видеть, что делаем шаги в Минском процессе. Пока шаги "очень невидимые"; наоборот, ситуация с безопасностью в последние недели не улучшилась ", - заявила Меркель на совместной с премьером Испании Мариано Рахой пресс-конференции после встречи пятерки европейских лидеров с президентом США Бараком Обамой, сообщает "Укринформ".

Это, по ее словам, делает невозможным снятие санкций с России на текущий момент. ри этом она заверила, что стороны будут дальше продолжать работу по этому вопросу.

Вместе с тем, как отметил испанский премьер, стороны в очередной раз осудили аннексию Крыма и обсудили ситуацию в Донбассе, заявив о необходимости добиться выполнения Минских договоренностей.

Как сообщалось ранее, Обама и лидеры ЕС договорились продлить санкции против России. Санкции решили продлить из-за ситуации в Украине, вопрос Сирии не обсуждался.