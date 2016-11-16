Меркель намерена в четвертый раз баллотироваться на пост канцлера

Ангель Меркель является "краеугольным камнем западной политической концепции", говорят немецкие политики.
"Она будет баллотироваться на пост канцлера", - сказал политик, который входит в возглавляемый Меркель Христианско-демократический союз (ХДС).
По его словам, Меркель - это "краеугольный камень западной политической концепции". При этом он отметил, что "невозможно полагаться только на одного человека".
Недавно в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.
Научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд в комментарии для ZN.UA пояснил, причину роста рейтинга Меркель. По его мнению, все дело в том, что проблема наплыва беженцев теперь кажется более регулируемой, а канцлер, кажется, сделала выводы из ошибок, которые она допустила в начале работы по разрешению кризиса.ZN.UA