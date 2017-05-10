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Меркель может рассчитывать на коалицию с "Демократами" и "Зелеными" после осенних выборов

10 мая в 12:05

Таким образом ХДС сможет избежать "большой коалиции" с Социал-демократами.

Ангела Меркель1
Меркель может отказаться от большой коалиции с социал-демократами в пользу «Зеленых» и «Свободных демократов»
© European Council
Канцлер Германии Ангела Меркель после осенних выборов в Бундестаг может отказаться от большой коалиции с Социал-демократами в пользу союза со "Свободными демократами" и "Зелеными". Опросы показывают, что нынешняя суммарная поддержка этих трех партий дает им большинство в парламенте, пишет Reuters.

Поддержка партии Меркель ХДС/ХСС остается на уровне 36%, тогда как "Свободные демократы" и "Зеленые" имеют по 7% поддержки. Тем временем рейтинг Социал-демократов находится на отметке в 29%, а популистская "альтернатива для Германии" показывает результат в 7%.

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Напомним, что ранее партия Меркель обошла социал-демократов Шульца в опросах. За ХДС/ХСС по состоянию на конец апреля готовы проголосовать 5% избирателей больше, чем за СДПГ.

А ранее сообщалось, что рейтинг нового лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца сравнялся с рейтингом нынешнего канцлера страны – Ангелы Меркель. Оба претендента на должность главы правительства имели по 41% поддержки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия поддержка Меркель Германия рейтинг
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