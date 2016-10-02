Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам – СМИ

Венгрия должна смягчить свою позицию по отношению к миграционной политике ЕС.
В частности, Германия может способствовать тому, чтобы Венгрия избежала проблем в сфере реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", а также при прокладке новой ветки железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом. Орбан же должен изменить "стиль своей риторики в миграционной политике, которая представляет угрозу для Меркель на внутриполитической арене".
Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. Власти страны считает Брюссель виновником миграционного кризиса, охватившего Европу в последние годы.
В воскресенье, 2 октября, в Венгрии пройдет референдум о квотах ЕС на размещение беженцев.ТАСС