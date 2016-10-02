Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам – СМИ

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Венгрия должна смягчить свою позицию по отношению к миграционной политике ЕС.

Ангела Меркель и Виктор Орбан могли пойти на взаимные уступки EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заключили тайное соглашение, пишут венгерские СМИ. Берлин пообещал Будапешту поддержку при решении спорных вопросов с Еврокомиссией взамен на изменение его риторики по миграционной проблеме.

В частности, Германия может способствовать тому, чтобы Венгрия избежала проблем в сфере реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", а также при прокладке новой ветки железнодорожного сообщения между Будапештом и Белградом. Орбан же должен изменить "стиль своей риторики в миграционной политике, которая представляет угрозу для Меркель на внутриполитической арене".

Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. Власти страны считает Брюссель виновником миграционного кризиса, охватившего Европу в последние годы.

В воскресенье, 2 октября, в Венгрии пройдет референдум о квотах ЕС на размещение беженцев.