Меркель и Олланд не посетят экономический форум в Давосе

В работе Давосского форума впервые примет участие глава КНР Си Цзиньпин.
"Мы сожалеем, но федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", – сообщили организаторы форума.
Причины отказа Меркель от участия мероприятии не сообщаются. Германию в Давосе будут представлять министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.
Президент Франции Франсуа Олнд также не планирует участвовать в работе форума. При этом Давос в январе 2017 года впервые посетит глава КНР Си Цзиньпин.
Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.
В прошлом году КНР в Давосе представляли два чиновника, о которых на мировой арене мало было известно: член политбюро Ли Юаньчао и заместитель председателя китайского регулятора в сфере безопасности Фань Синьхай.Deutsche Welle (Українська редакція)