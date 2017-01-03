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Меркель и Олланд не посетят экономический форум в Давосе

3 января в 01:00

В работе Давосского форума впервые примет участие глава КНР Си Цзиньпин.

Меркель Олланд Меркель
Давосский форум 2017 года пройдет без Меркель и Олланда
© European Council
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не примет участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Deutsche Welle.

"Мы сожалеем, но федеральное правительство, как и ранее, будет представлено делегацией высокого уровня", – сообщили организаторы форума.

Причины отказа Меркель от участия мероприятии не сообщаются. Германию в Давосе будут представлять  министр финансов Вольфганг Шойбле и министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Франсуа Олнд также не планирует участвовать в работе форума. При этом Давос в январе 2017 года впервые посетит глава КНР Си Цзиньпин.

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Всемирный экономический форум в Давосе состоится 17-20 января 2017 года. В его работе примут участие главы более 50 государств и правительств, руководители крупных корпораций.

В прошлом году КНР в Давосе представляли два чиновника, о которых на мировой арене мало было известно: член политбюро Ли Юаньчао и заместитель председателя китайского регулятора в сфере безопасности Фань Синьхай.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Давос форум Меркель Олланд Китай
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