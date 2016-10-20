Меркель и Олланд не исключили новых санкций против России из-за ее действий в Сирии

Лидеры Германии и Франции считают, что Москва несет большую ответственность за ситуацию в Сирии.

В Алеппо творятся военные преступления, считает президент Франции novosti-dny.com

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения новых санкций ЕС против России.

Меркель по окончании трехсторонней встречи с участием президентов Франции Франсуа Олланда и РФ Владимира Путина в Берлине в ночь на четверг, 20 октября, заявила, что Россия несет большую ответственность за действия в Сирии. Бомбардировки Алеппо, осуществляемые ВКС РФ и сирийской авиацией, "бесчеловечны" и становятся "чудовищным" переживанием для населения, но до урегулирования ситуации "очень далеко". Нельзя оправдывать борьбой с террористами атаки на мирных граждан, подчеркнула канцлер Германии.

"То, что происходит в Алеппо - это военное преступление", - заявил Олланд. По его словам, одно из первых требований - прекращение бомбардировок города сирийским режимом и поддерживающей его Россией.

Предложение Путина ввести режим прекращения огня на несколько часов Олланд считает "абсолютно недостаточным", поскольку необходимо установить продолжительное перемирие. Президент Франции согласился с тем, что в Алеппо следует отделить умеренных повстанцев от радикальных группировок, но указал, что даже во время наступления на Мосул антитеррористическая коалиция не устраивает "ковровых бомбежек" мирного населения.

Путин в коротком заявлении подчеркнул, что пауза в нанесении авиационных ударов будет продлена, "насколько это возможно". "Мы рассчитываем, что наши американские партнеры сделают все, что обещали до сих пор по разведению террористов и так называемой здоровой части оппозиции", - сказал он. Он предложил Меркель и Олланду активизировать работу по принятию новой сирийской конституции.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.