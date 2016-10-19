Меркель должна показать Путину, что цена войны против Украины будет расти - Die Zeit

Историк считает, что Европе время избавиться от иллюзий в отношении России и кровопролития в Донбассе.

Встреча в Берлине может быть началом, но только если никто не будет питать илюций об участии России в войне в Донбассе. tvc.ru

Сегодняшняяв Берлине дает дипломатический шанс в то время, когда в Сирии и Украине продолжают умирать люди.

Об этом на страницах Die Zeit пишет историк Ян Берендс, который напоминает, что главной темой разговора в столице Германии сегодня станут Минские соглашения, призванные остановить войну в Донбассе. Однако, участники не будут ограничиваться только этим вопросом. Поскольку роль России в войнах на Востоке Украины и в Сирии уже стала частью большого конфликта в отношениях между Россией и Западом.

Автор замечает, что канцлер и три президента будут обсуждать Минске соглашение, которое не имеет никаких шансов на реализацию. Ведь оно разработано под давлением российского военного наступления и в нем заложена иллюзия, что Россия якобы не принимает непосредственное участие в войне. По мнению автора, это грубый дефект, порожденный кризисом европейской дипломатии относительно конфликта в Украине, поскольку европейцы так и не захотели открыто выступить против России, совершившей международное преступление.

Берлин и Париж хотели, чтобы Москва была партнером, заинтересованным в завершении войны. Но Россия продолжает проводить военные операции в Донбассе и силой удерживать аннексированный Крым. И желания европейцев в Минске не помогли окончанию войны.

По мнению автора, ошибки Европы связаны с непониманием российской внутренней политики. Запад напрасно надеялся, что Москва скоро вернется к политике, которая была присуща Путину в начале президентства. Но этого не произойдет, и Кремль превращает Россию в автократию, проводя репрессии и социальную мобилизацию. Все это требует еще и агрессивной внешней политики. Поэтому Кремль создает иллюзию внешней угрозы, потому что он не может предложить обществу успешный мирный проект. Автор замечает, что стоит посмотреть правде в глаза и признать, что Москве не выгодно завершать войну. Максимум, на что она согласится - это деэскалация. И только увеличение цены войны может на нее повлиять.

Автор предлагает Европе сохранить холодный ум и гибко совмещать ужесточение санкций с переговорами о возможных новых соглашениях. Стоит избавиться от иллюзий относительно участия России в конфликте в Донбассе. А также Берлин должен себя спросить, почему он продолжает думать о реализации проекта "Северный поток 2". В свою очередь, Франция выразила свое недовольство варварскими бомбардировками Алеппо, которые проводит Россия, но при этом выступила против ужесточения санкций.

Автор считает, что Берлину и Парижу нужно договориться об общей позиции в политике на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, тесно сотрудничая как с Вашингтоном, так и с Киевом.

"После двух лет войны в Украине Ангела Меркель и Франсуа Олланд должны объяснить российскому коллеге, что российская элита может многое потерять в конфликте с Западом", - говорится в статье.

Автор добавляет, что сегодняшняя встреча в Берлине может стать новым началом, но при отсутствии иллюзий и демонстрации, в среднесрочной перспективе война приченит вред не только Украине, но и самой России.

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.