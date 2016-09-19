Мэр Нью-Йорка назвал взрывы в Нью-Джерси и на Манхэттене актами террора

Полиция считает, что организатором взрывов является один человек.
"Согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, у нас есть все основания полагать, что это были акты террора", – заявил мэр в понедельник, 19 сентября.
Он также добавил, что полиция больше не разыскивает подозреваемых в организации серии взрывов.
Ранее сообщалось, полиция Нью-Йорка задержала 28-летнего американца афганского происхождения Ахмана Хана Рахами по подозрению в организации терактов. Во время задержания подозреваемый устроил перестрелку с полицией и был ранен.
По данным следствия, задержанный может быть причастен не только к взрывам в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но и имеет отношение к найденным самодельным бомбам в городе Элизабет, штат Нью-Джерси.
Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.
Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.Интерфакс-Украина