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Мэр Нью-Йорка назвал взрывы в Нью-Джерси и на Манхэттене актами террора

19 сентября в 21:41

Полиция считает, что организатором взрывов является один человек.

полиция США
Полиция подозревает Ахмада Хана Рахами в подготовке серии взрывов в американских городах
twitter.com
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал взрывы  Нью-Джерси и на Манхэттене, которые произошли 17 сентября, террористическими актами.

"Согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, у нас есть все основания полагать, что это были акты террора", – заявил мэр в понедельник, 19 сентября.

Он также добавил, что полиция больше не разыскивает подозреваемых в организации серии взрывов.

Ранее сообщалось, полиция Нью-Йорка задержала 28-летнего американца афганского происхождения Ахмана Хана Рахами по подозрению в организации терактов. Во время задержания подозреваемый устроил перестрелку с полицией и был ранен.

По данным следствия, задержанный может быть  причастен не только к взрывам в Нью-Йорке и Нью-Джерси, но и имеет отношение к найденным самодельным бомбам в городе Элизабет, штат Нью-Джерси.

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Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал взрыв актом терроризма.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Нью-Йорк Манхэттен США взрыв теракт
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