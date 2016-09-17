Мэр Лондона обвинил Трампа в популяризации ИГИЛ

США должны сохранить свою роль в качестве маяка для терпимости, уважения и разнообразия, считает Хан.
"Дональд Трамп сказал, что мусульман со всего мира не будут ждать в Соединенных Штатах. Это демонстрирует не только отсутствие понимания и осведомленности о великой стране, которой являются США, но и играет на руку ИГИЛ — поскольку подразумевается, что невозможно быть либералом в западном понимании этого слова и мусульманином", - заявил Хан в ходе своего турне по Северной Америке, сообщает The Independent.
Он также подчеркнул, что это важно, чтобы США сохраняли свою роль в качестве маяка для терпимости, уважения и разнообразия.
"Я думаю, что это важно для всех нас, иностранцев, оставаться вне выборов в США. Я надеюсь, что победит лучший кандидат, и я надеюсь, что она победит со значительным отрывом", - добавил Хан, таким образом в очередной рад выразив поддержку кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Трампа невежественным и профнепригодным после похвал Путину. Стоит Дональду Трампу заговорить, его некомпетентность проявляется все яснее, считает президент США.
На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев в адрес Украины. Так, он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло.
Также Трамп попытался неуклюже оправдаться за слова о ненападении России на Украину, но лишь продемонстрировал свою некомпетентность в международной политике. Западные СМИ также отыскали видео, на котором Трамп в 2014 году хвалил Путина за "умную" оккупацию Крыма.ZN.UA