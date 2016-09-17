Мэр Лондона обвинил Трампа в популяризации ИГИЛ

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США должны сохранить свою роль в качестве маяка для терпимости, уважения и разнообразия, считает Хан.

Мэр Лондона обвинил Трампа в "игре на руку" ИГИЛ labour.co.uk

Мэр Лондона Садик Хан считает, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп "играет на руку ИГИЛ", способствуя увлечению популярности террористической группировки. По его мнению, план Трампа партии временно запретить въезд мусульман США демонстрирует непонимание общемировой ситуации.

"Дональд Трамп сказал, что мусульман со всего мира не будут ждать в Соединенных Штатах. Это демонстрирует не только отсутствие понимания и осведомленности о великой стране, которой являются США, но и играет на руку ИГИЛ — поскольку подразумевается, что невозможно быть либералом в западном понимании этого слова и мусульманином", - заявил Хан в ходе своего турне по Северной Америке, сообщает The Independent.

Он также подчеркнул, что это важно, чтобы США сохраняли свою роль в качестве маяка для терпимости, уважения и разнообразия.

"Я думаю, что это важно для всех нас, иностранцев, оставаться вне выборов в США. Я надеюсь, что победит лучший кандидат, и я надеюсь, что она победит со значительным отрывом", - добавил Хан, таким образом в очередной рад выразив поддержку кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Трампа невежественным и профнепригодным после похвал Путину. Стоит Дональду Трампу заговорить, его некомпетентность проявляется все яснее, считает президент США.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев в адрес Украины. Так, он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло.

Также Трамп попытался неуклюже оправдаться за слова о ненападении России на Украину, но лишь продемонстрировал свою некомпетентность в международной политике. Западные СМИ также отыскали видео, на котором Трамп в 2014 году хвалил Путина за "умную" оккупацию Крыма.