Мэр Лондона инициировал масштабную проверку иностранных владельцев недвижимости

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Во время расследования планируют исследовать влияние иностранных инвестиций на рынок недвижимости Лондона.

В Лондоне проверят иностранных владельцев недвижимости samot / Depositphotos

Мэр Лондона Садик Хан инициировал запуск масштабной проверки в отношении иностранных инвесторов в недвижимость Великобритании.

"Конечно, мы должны лучше понять, какие зарубежные деньги играют на рынке недвижимости Лондона. Надо понимать масштаб того, что происходит, и какие меры нужно принять, чтобы поддержать развитие и помочь лондонцам найти жилье", - об этом он сообщил в интервью The Guardian.

Садик Хан также подчеркнул, что сейчас налаживается наиболее тщательное исследование по этому вопросу, которое когда-либо проводилось в Великобритании.

В рамках этого расследования планируют исследовать влияние иностранных инвестиций на рынок недвижимости Лондона.

По словам Хана, есть "реальные опасения" по поводу стремительного роста количества домов, которые скупались зарубежными инвесторами и добавил, что эта проверка покажет масштаб проблемы впервые.

Как известно, в Лондоне появился новый экскурсионный маршрут по домам богатых выходцев из Украины и России. Его организовали борцы с коррупцией — так называемый тур по лондонской клептократии.

Один из украинских олигархов Дмитрий Фирташ поселился в столице Великобритании с размахом. Он здесь имеет целый комплекс домов и бывшую станцию лондонского метро. Он был близким соратником экс-президента Виктора Януковича. Сейчас Фирташ в Австрии, а США требует его экстрадиции по делу о коррупции.

Самая Дорогая квартира принадлежит Ринату Ахметову. Его пент-хауз стоит 136 млн фунтов. Он оборудован пуленепробиваемым стеклом и специальным укрытием для чрезвычайных ситуаций.