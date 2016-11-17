Мэр британской столицы пригласил жить в Лондон недовольных Трампом

Садик Хан приглашает талантливых людей.

Недовольных Трампом пригласили жить в Лондон samot / Depositphotos

Мэр британской столицы Садик Хан призвал американцев, которые недовольны победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, переселяться в Лондон.

"Как мне было сказано, миллионы людей искали в Google запрос "как эмигрировать?". Если талантливые люди из США хотят приехать сюда, в Лондон, мое послание им просто - Лондон открыт", - сказал Хан в разговоре с исполнительным директором Google Сундаром Пичаи, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в ежедневной лондонской газете Evening Standard.

Напомним после известия о победе Трампа на выборах в США американские пользователи начали искать в интернете способы эмигрировать из страны.

Как сообщал The Telegraph, среди поисковых запросов в системе Google произошел целый взрыв запросов с ключевым словом "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду".