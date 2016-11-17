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Мэр британской столицы пригласил жить в Лондон недовольных Трампом

17 ноября в 03:27

Садик Хан приглашает талантливых людей.

Англия Лондон Великобритания
Недовольных Трампом пригласили жить в Лондон
samot / Depositphotos
Мэр британской столицы Садик Хан призвал американцев, которые недовольны победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, переселяться в Лондон.

"Как мне было сказано, миллионы людей искали в Google запрос "как эмигрировать?". Если талантливые люди из США хотят приехать сюда, в Лондон, мое послание им просто - Лондон открыт", - сказал Хан в разговоре с исполнительным директором Google Сундаром Пичаи, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в ежедневной лондонской газете Evening Standard.

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Напомним после известия о победе Трампа на выборах в США американские пользователи начали искать в интернете способы эмигрировать из страны.

Как сообщал The Telegraph, среди поисковых запросов в системе Google произошел целый взрыв запросов с ключевым словом "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду". 

По материалам: ТАСС
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Тэги Лондон эмиграция Google США выборы американец
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