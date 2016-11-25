Менее чем через 10 дней в Алеппо может начаться голод – Белые каски

В осажденной восточной части города находятся около 275 тыс. мирных жителей.

В Алеппо заканчивается продовольствие facebook/AleppoAMC

Менее чем через 10 дней в восточной части осажденного сирийского города Алеппо может начаться массовый голод, в случае, если в это район не будет доставлена продовольственная помощь. В прошлый раз она доставлялась туда 13 ноября, а на новые поставки ООН не получило разрешения от России и правительства Сирии.

О возможном голоде, а также о риске смертей мирных жителе от недостатка медикаментов сообщил глава волонтерской организации "Белые каски" (занимается спасением пострадавших от войн в Сирии) Раед Аль-Салех, пишет Reuters. "Вы не представляете, какая там ситуация. Врачи и спасатели в Алеппо просто используют то, что осталось от оборудования после бомбардировок", - сказал Аль-Салех.

Он также отметил, что за последние два месяца Белые каски в результате обстрелов и бомбардировок потеряли половину своего оборудования.

Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.