Меланшон выступил против Ле Пен, но не спешит поддерживать Макрона

Вместо этого кандидат решил посоветоваться со своими избирателями, кого ему поддержать во втором туре.

Меланшон решил проконсультироваться со своими избирателями, стоит ли ему поддержать Макрона Wikimedia commons

Бывший левый кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон остался единственным из лидеров первого тура, который не призвал голосовать своих избирателей задля сдерживания Марин Ле Пен. Кандидат сказал, что он резко осуждает Ле Пен, но его избиратели "не нуждаются в советах" за кого голосовать, пишет Politico

Вместе с тем, Меланшон разослал анкеты своим избирателям, в которых он попросил их указать, какую официальную позицию по второму туру он должен указать. В анкете есть три варианта: "поддержать Макрона", "не голосовать" или "испортить бюллетень".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".