Меланшон выступил против Ле Пен, но не спешит поддерживать Макрона

Вместо этого кандидат решил посоветоваться со своими избирателями, кого ему поддержать во втором туре.
Вместе с тем, Меланшон разослал анкеты своим избирателям, в которых он попросил их указать, какую официальную позицию по второму туру он должен указать. В анкете есть три варианта: "поддержать Макрона", "не голосовать" или "испортить бюллетень"."Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA