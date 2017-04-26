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Меланшон выступил против Ле Пен, но не спешит поддерживать Макрона

26 апреля в 11:13

Вместо этого кандидат решил посоветоваться со своими избирателями, кого ему поддержать во втором туре.

Жан-Люк Меланшон
Меланшон решил проконсультироваться со своими избирателями, стоит ли ему поддержать Макрона
Wikimedia commons
Бывший левый кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон остался единственным из лидеров первого тура, который не призвал голосовать своих избирателей за Эммануэля Марона для сдерживания Марин Ле Пен. Кандидат сказал, что он резко осуждает Ле Пен, но его избиратели "не нуждаются в советах" за кого голосовать, пишет Politico.

Вместе с тем, Меланшон разослал анкеты своим избирателям, в которых он попросил их указать, какую официальную позицию по второму туру он должен указать. В анкете есть три варианта: "поддержать Макрона", "не голосовать" или "испортить бюллетень".

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О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы избиратели кандидаты Макрон
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