Мексиканский президент не намерен платить за строительство стены на границе с США

Ньето рассчитывает на хорошие отношения с американскими властями, но за строительство стены платить не собирается.

Мексиканцы не хотят оплачивать строительство стены на границе с США Агентство Анадолу

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с Соединенными штатами Америки, однако рассчитывает на хорошие отношения США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

"У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с мексиканскими дипломатами, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне Трамп на пресс-конференции заявил, что он по-прежнему намерен построить стену на границе с Мексикой сразу же после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", –сказал он. Трамп уточнил, что ответственным за решение формальных вопросов является будущий вице-президент Майк Пенс.

Избранный президент подчеркнул, что оплатить расходы на строительство стены должна будет мексиканская сторона.

"Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты", – допустил Трамп. При этом он в очередной раз заявил, что "любит мексиканский народ", но все же намерен защитить граждан США от нелегальной миграции.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.