Мексиканский президент не намерен платить за строительство стены на границе с США

Ньето рассчитывает на хорошие отношения с американскими властями, но за строительство стены платить не собирается.
"У нас есть разногласия США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся иметь хорошие отношения", - сказал Ньето, выступая на ежегодной встрече с мексиканскими дипломатами, сообщает ТАСС.
Напомним, накануне Трамп на пресс-конференции заявил, что он по-прежнему намерен построить стену на границе с Мексикой сразу же после прихода к власти.
"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", –сказал он. Трамп уточнил, что ответственным за решение формальных вопросов является будущий вице-президент Майк Пенс.
Избранный президент подчеркнул, что оплатить расходы на строительство стены должна будет мексиканская сторона.
"Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты", – допустил Трамп. При этом он в очередной раз заявил, что "любит мексиканский народ", но все же намерен защитить граждан США от нелегальной миграции.
Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.
При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.ТАСС