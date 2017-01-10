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Мексика отказалась оплачивать строительство "стены Трампа"

10 января в 17:30

Трамп еще в начале своей предвыборной кампании пообещал заставить Мексику оплатить стену для защиты США от нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп
Мексиканцы отказались платить за прожекты Трампа
Yahoo!News
Мексика ни при каких обстоятельствах не намерена оплачивать строительство стены, которую хочет построить избранный президент США Дональд Трамп, заявил новый министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, сообщает Reuters.

Выступая по мексиканскому телевидению, Видегарай подтвердил позицию правительства, которая состоит в том, что оно не будет платить за стену, которая стала яблоком раздора между Трампом и Мексикой, с тех пор, как бизнесмен начал свою президентскую кампанию в июне 2015 года.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.

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Тэги Мексика Трамп кампания
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