Мексика отказалась оплачивать строительство "стены Трампа"

Трамп еще в начале своей предвыборной кампании пообещал заставить Мексику оплатить стену для защиты США от нелегальных мигрантов.
Выступая по мексиканскому телевидению, Видегарай подтвердил позицию правительства, которая состоит в том, что оно не будет платить за стену, которая стала яблоком раздора между Трампом и Мексикой, с тех пор, как бизнесмен начал свою президентскую кампанию в июне 2015 года.
Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.