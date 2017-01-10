Мексика отказалась оплачивать строительство "стены Трампа"

Трамп еще в начале своей предвыборной кампании пообещал заставить Мексику оплатить стену для защиты США от нелегальных мигрантов.

Мексиканцы отказались платить за прожекты Трампа Yahoo!News

Мексика ни при каких обстоятельствах не намерена оплачивать строительство стены, которую хочет построить избранный президент США, заявил новый министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, сообщает Reuters

Выступая по мексиканскому телевидению, Видегарай подтвердил позицию правительства, которая состоит в том, что оно не будет платить за стену, которая стала яблоком раздора между Трампом и Мексикой, с тех пор, как бизнесмен начал свою президентскую кампанию в июне 2015 года.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы держать нелегальных иммигрантов. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже.