Медведев в Госдуме отказался комментировать расследование Навального о коррупции

Фильм "Он вам не Димон" посмотрели уже 19 млн человек. Российский премьер по-прежнему хочет замолчать эту тему.

Российский премьер отказался обсуждать с депутатами фильм "Он вам не Димон" Сайт правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме отказался комментировать фильм Фонда борьбы с коррупцией.

В пространном вопросе премьеру депутат от КПРФ Николай Коломейцев бросил реплику: "Что мешает Медведеву отказаться от услуг уволенного им Кудрина, а также Набиуллиной и защититься от нападок Навального".

Медведев на это заметил: "Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживый продукт политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал премьер-министра: "Кстати, один раз страна уже пострадала (от этого), в первую очередь, КПСС, поэтому надо делать выводы".

Ранее депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин собирался на правительственном часе в Госдуме задать Медведеву отдельный вопрос о расследовании Навального, но руководство КПРФ выступило против этого. В фракции объяснили, что "и других тем для вопросов полно".

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. В обслуживании схем премьер-министра РФ задействованы тысячи людей, а его недвижимость охраняют государственные спецслужбы.

По данным опроса "Левада-центра", большинство жителей России (61%) слышали о протестных акциях, которые прошли 26 марта по всей России. Единства среди всех участников опроса по поводу таких акций нет: 38% одобряют их, 38% – против, а 23% затруднились ответить.