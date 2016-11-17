Медведев предложил переименовать "неполиткорректный" кофе американо в "руссиано"

Идея о руссификации кофе возникла после заседания Евразийского межправительственного совета.

Медведев предложил русифицировать кофе kp.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе "американо", посчитав это название неполиткорректным.

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета Медведев сказал делегатам из Белоруси за то, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер-министр Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе, пишет РИА Новости.

На что Медведев вдруг заявил: "Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!". Российский премьер предложил переименовать кофе в "руссиано".

Агентство отметило, что в 2014 году некоторые кафе Крыма изменили название кофе "американо" на "россияно" и "крымский. А в одном из кофе-автоматов название кнопки "американо" (Americano) изменили на "россияно" (Russiano).

Американо - способ приготовления кофе, заключающийся в соединении определенного количества горячей воды и эспрессо.

Напиток придумали в Италии во время Второй мировой войны для военных из США как аналог американского популярного фильтрового напитка "регуляр". Общим у этих двух напитков были лишь достаточно большой объем и не очень концентрированный вкус.