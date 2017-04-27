Марин Ле Пен обвиняют в нецелевой растрате пяти миллионов евро из фондов ЕС – СМИ

В Европарламенте обсуждают снятие с Ле Пен неприкосновенности по этому делу.
В среду Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, которая препятствует расследованию этого дела. Сама Ле Пен заявляет, что дело политическое и не хочет сотрудничать со следствием.французская полиция провела допросы телохранителя и начальника персонала Марин Ле-Пен по поводу нецелевой траты денег ЕС. Помощников обвиняют в получении денег за работу ассистентами депутата Европарламента, хотя они не выполняли такой работы.
Напомним, 20 февраля французская полиция провела обыск в штаб-квартире право-популистской партии "Национальный фронт" в Париже, которую возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле-Пен.ZN.UA