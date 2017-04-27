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Марин Ле Пен обвиняют в нецелевой растрате пяти миллионов евро из фондов ЕС – СМИ

27 апреля в 13:31

В Европарламенте обсуждают снятие с Ле Пен неприкосновенности по этому делу.

Марин Ле Пен
Незаконные выплаты помощникам Ле Пен обошлись Евросоюзу в 5 миллионов евро
Facebook/Marine Le Pen
Марин Ле Пен обвиняют в незаконной выплате своим помощникам почти пяти миллионов евро из фондов Евросоюза. Ранее названую сумму в 1,9 миллиона пересмотрели в связи с "новыми обстоятельствами", сообщает ряд французских СМИ, ссылаясь на свои источники в расследовании.

В среду Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, которая препятствует расследованию этого дела. Сама Ле Пен заявляет, что дело политическое и не хочет сотрудничать со следствием.

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Ранее сообщалось, что французская полиция провела допросы телохранителя и начальника персонала Марин Ле-Пен по поводу нецелевой траты денег ЕС. Помощников обвиняют в получении денег за работу ассистентами депутата Европарламента, хотя они не выполняли такой работы.

Напомним, 20 февраля французская полиция провела обыск в штаб-квартире право-популистской партии "Национальный фронт" в Париже, которую возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле-Пен.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Марин Франция расследование Ле-Пен
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