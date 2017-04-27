Марин Ле Пен обвиняют в нецелевой растрате пяти миллионов евро из фондов ЕС – СМИ

В Европарламенте обсуждают снятие с Ле Пен неприкосновенности по этому делу.

Незаконные выплаты помощникам Ле Пен обошлись Евросоюзу в 5 миллионов евро Facebook/Marine Le Pen

Маринобвиняют в незаконной выплате своим помощникам почти пяти миллионов евро из фондов Евросоюза. Ранее названую сумму в 1,9 миллиона пересмотрели в связи с "новыми обстоятельствами", сообщает ряд французских СМИ , ссылаясь на свои источники в расследовании.

В среду Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности, которая препятствует расследованию этого дела. Сама Ле Пен заявляет, что дело политическое и не хочет сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, чтотелохранителя и начальника персонала Марин Ле-Пен по поводу нецелевой траты денег ЕС. Помощников обвиняют в получении денег за работу ассистентами депутата Европарламента, хотя они не выполняли такой работы.

Напомним, 20 февраля французская полиция провела обыск в штаб-квартире право-популистской партии "Национальный фронт" в Париже, которую возглавляет кандидат в президенты Франции Марин Ле-Пен.