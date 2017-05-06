Манафорта вызвали на сенатские слушания по России

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В комитете по делам разведки также хотят пообщаться с бывшими советниками Трампа Флинном и Пейджем.

Манафорт отказался окмментировать вызов на слушания Сената Flickr/Stock News USA

Комитет Сената США по делам разведки пригласил на слушания онесколько человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа.

Их попросят предоставить всю информацию о контактах с российскими бизнесменами и должностными лицами с июня 2016 по январь 2017 года, передает Associated Press.

В частности, сенаторы намерены пообщаться с бывшими советниками президента США Картером Пейджем и Майклом Флинном, одним из руководителей избирательной кампании Трампа политтехнологом Полом Манафортом, а также специалистом по стратегии Республиканской партии Роджером Стоуном.

Пейдж и Стоун заявили о готовности сотрудничать с комитетом и сообщить информацию, которой они располагают. Флинн и Манаформт от комментариев отказались.

Ранее глава ФБР Майкл Коми подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.