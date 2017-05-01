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Маленьких россиян перестанут называть нецензурной бранью и цифровыми кодами

1 мая в 23:26

Президент РФ подписал закон о внесении соответствующих изменений в Семейный кодекс.

дети
В России со всей серьезностью подошли к вопросу детских имен
lugradar.net
В понедельник,  1 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому детей нельзя будет называть цифрами, символами, буквенно-цифровыми обозначениями, а также матерными словами. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы", - говорится в тексте документа.

Исключение сделали лишь для дефиса – специально для двойных имен и фамилий.

Порядок определения фамилии ребенка в том случае, если его родители имеют разные, но хотят дать отпрыску двойную, также регламентируется данным документом. В частности, двойная фамилия ребенка может состоять только из двух слов, а менять порядок присоединения фамилий отца и матери у полнородных братьев и сестер с такими фамилиями строго запрещается.

 

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Федеральный закон № 94-ФЗ "О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" был принят Государственной Думой России 21 апреля этого года. Совет Федерации РФ одобрил его 26 апреля.

Напомним, 4 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий денежные переводы из РФ в другие государства, в том числе в Украину, с помощью иностранных платежных систем.

В марте этого года Владимир Путин подписал закон, позволяющий судам ограничивать ведение СМИ трансляции из залов  судебных заседаний.

По материалам: ZN.UA
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Тэги закон Россия документы Путин ребенок
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